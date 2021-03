Bologna, Mihajlovic: “Domani non avremo Dijks, Tomiyasu ed altri due giocatori. Dominguez in dubbio”

Alla vigilia del match contro il Napoli, Sinisa Mihajlovic ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Il punto sulle assenze in casa Bologna:

Domani chi non avete?

“Non abbiamo Dijks, Tomiyasu, dobbiamo valutare Baldursson e Dominguez, Santander è ancora fuori, come Hickey… Faragò? E’ arrivato? Lui non lo abbiamo mai avuto quindi non lo considero nemmeno”.

Medel ha un po’ più di minutaggio rispetto a Cagliari? O a centrocampo toccherà a Poli?

“Medel è disponibile, a Cagliari ha giocato 20 minuti. Può essere usato come centrale, come centrale a tre, a centrocampo. L’importante è averlo, in modo da avere più soluzioni”.