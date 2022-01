Bologna, Mihajlovic: “Non ci alleniamo bene da due settimane, abbiamo perso contro una squadra migliore”

Sinisa Mihajlovic è intervenuto nel post partita di Bologna-Napoli ai microfoni di DAZN ed ha analizzato la sconfitta maturata al Dall’Ara.

“Abbiamo perso contro la squadra migliore. Nel primo tempo hanno dominato, nel secondo tempo abbiamo fatto di più soprattutto nel finale. Il problema è che ormai da due settimane non riusciamo ad allenarci bene e avevamo di fronte una squadra migliore. Cambi tattici? Scelgo a seconda degli uomini che schiero in campo in modo tale da avere sempre 5 giocatori offensivi in campo. Palacio? E’ un gran bravo ragazzo, abbiamo parlato tanto ed è venuto a vedere la partita.

Arnautovic? Ha sempre qualcosa dall’inizio del campionato. Gioca sempre, bisogna dargli merito. Ieri in allenamento ha preso una botta e ha fatto una puntura per giocare ugualmente, ma si vedeva che non stava bene”.