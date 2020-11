Bologna – Napoli, Lozano scatenato : ecco le pagelle dei quotidiani

Dalla maggior parte dei quotidiani, Hirving Lozano è stato scelto come migliore in campo nella sfida di ieri all Dall’Ara.

Gazzetta – 7. Ha ridotto allo stremo Denswil, sorprendendolo in velocità e saltandolo in dribbling. Suo il cross vincente

Corriere dello Sport – 7. Nasce da una sua giocata importante e dal suo cross in mezzo il goal di Osimhen, è sempre una spina piantata sui fianchi di Denswil

Tuttosport – 7. Vola via sul goal di Osimhen, servendogli un assist perfetto. Picchiato spesso e volentieri.

Il Mattino – 7. Grande numero in dribbling e assist perfetto sulla testa di Osimhen per il goal d’apertura del Napoli. Parte forte mettendo in grande difficoltà Denswil e gli va sempre via nell’uno contro uno sia quando punta verso l’esterno sia quando si accentra. Toccato duro da Danilo ammonito