Bologna, Thiago Motta in conferenza stampa: “Abbiamo fatto una grande partita di sacrificio. Rigore? E’ inesistente”

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha rilasciato alucune dichiarazioni in conferenza stampa dopo il pareggio al Dall’Ara contro il Napoli: “Maturità della squadra con una grande prova difensiva? Stiamo migliorando, ma dobbiamo continuare così. Abbiamo margini enormi. Oggi la soddisfazione è vederli lavorare così, abbiamo bisogno sempre delle due fasi. Abbiamo fatto un lavoro fantastico, aiutando sempre i compagni. Dobbiamo pensare alla squadra e lasciare l’ego da parte. Zirkzee anche si è creato una buona occasione da solo, non si è mai lamentato con i compagni. Ha anche un’ottima capacità nel difendere il pallone, tutto dipende però dalla squadra. Possiamo migliorare nella transizione offensiva, ma vederli così è una grande soddisfazione. Abbiamo mostrato un grande atteggiamento. Vorrei vedere sempre un calcio bellissimo, ma le partite hanno tanti momenti. Abbiamo sofferto, ma credo sia normale. Il rigore del Napoli? Per me è inesistente. Il pareggio è giusto. Saelemaekers? Ottimo atteggiamento, ha trasmesso ai compagni la voglia di attaccare. E’ ancora giovane e può migliorare, darà tanto alla squadra. Squadra corta e meno propositiva? Volevamo limitare il Napoli. Karlsson? Deve capire quando è il momento di tirare, dribblare, crossare e così via. Ma soprattuto nel primo tempo abbiamo giocato sempre sullo stesso lato e abbiamo aiutato i difensori del Napoli, abbiamo usato anche di più i centrocampisti per cambiare il gioco e mantenere il possesso. Karlsson è fantastico, ha fatto ottime cose, ma può migliorare moltissimo con il lavoro di tutti i giorni. Milan, Juve e Napoli nelle prime 5 giornate? Non mi aspettavo nulla, il calendario non conta. Guardiamo partita dopo partita, abbiamo affrontato un buon Napoli ma dobbiamo andare avanti così. Abbiamo avuto degli infortuni, ma quelli che sono entrati hanno fatto molto bene. Ora dobbiamo riflettere su quello che abbiamo fatto. Non voglio fare polemiche sui rigori, ho solo dato la mia opinione. Rispetto la decisione dell’arbitro. Turnazioni sugli esterni? Mi aspetto molto da tutti, in attacco e in difesa. Hanno libertà ma voglio un ottimo lavoro nelle fasi. Cambi? Hanno cambiato loro i lati, hanno questa libertà e responsabilità. Non ci sono problemi con i giocatori di livello. Freuler? Non abbiamo tempo per dare minuti ai giocatori, ha giocato perchè è un giocatore importante che può aiutare la squadra. Ha giocato oggi, vedremo nelle prossime. Fa parte di un gruppo forte. Ndoye? Generoso, in difesa fa anche più di quanto io gli chieda. Nelle ripartenze va veloce, è un esterno importante nell’uno contro uno e fa un lavoro che gli toglie lucidità. Deve capire i momenti della partita, a volte va talmente veloce che i compagni non gli riescono a stare dietro. Questo lo imparerà col tempo”.