Borriello, le parole dell’assessore allo Sport: “Lavoriamo per creare un punto d’incontro tra società e tifosi”

Ciro Borriello, assessore allo Sport del Comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tv Luna nel corso della trasmissione “Alvino dalla Luna”.

“Il San Paolo ieri sera era spettrale. Al Napoli ed ai tanti appassionati di calcio mancano i tifosi azzurri. Siamo di fronte ad una difficoltà vera. Abbiamo già provato ad individuare un percorso istituzionale per avvicinare i tifosi alla società. La responsabilità di chi definisce le regole resta sempre in mano al Napoli. Dobbiamo adeguarci a quello che succede in Italia. Le regole devono essere rigide, perchè chi delinque non deve farlo all’interno dello stadio. Chi deve tifare, deve essere libero di farlo. Il Comune deve creare un tavolo, come la Commissione Sport, per cercare di mettere insieme le disponibilità dei tanti attori che devono trovare delle soluzioni. Coinvolgeremo la Questura di Napoli, la stampa, i tifosi e la società del Napoli. Dobbiamo cercare un punto comune per unire tutte le parti. Dalla settimana prossima inizieremo a carpire la disponibilità delle varie istituzioni.”