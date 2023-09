Braga – Napoli, arbitra Serdar Gozubuyuk: tutti i precedenti!

Il non particolarmente esaltante avvio di campionato per gli uomini di Garcia, richiede un drastico cambio di marcia, in vista del match di esordio in Champions League contro il Braga. A tutti è chiaro che gli uomini del mister francese stanno vivendo un momento difficile nel passaggio di consegne alla guida tecnica. Certamente, una vittoria in campo internazionale darebbe la possibilità di iniettare entusiasmo nei muscoli e nella testa di un gruppo che, prima di ogni altra cosa, ha bisogno di chiarezza tattica e serenità. Un’ulteriore prestazione sottotono, aldilà del risultato, che in ogni caso è indispensabile in questo momento, darebbe adito a mugugni e insoddisfazione, da parte di un team che si ritrova sul petto un tricolore agognato per ben 33 anni.

Arbitro: Serdar Gözübüyük;

assistenti di linea: Zeinstra-Balder;

IV uomo: Nagtegaal;

addetto al VAR: Dennis Higler-Dieperink;

A Braga, i partenopei troveranno a dirigere la gara Serdar Gözübüyük, fischietto Olandese di Origini Turche, nato il 29 ottobre 1985 in Olanda, della sezione di Haarlem, internazionale dal 2012.

La prima gara internazionale che ha diretto è Malta Italia, del 26 Marzo 2013, valida per le qualificazioni al Mondiale 2014. La sua esperienza però, contrariamente alla sua lunga carriera, non vede a referto partite di prima fascia, sebbene sia costantemente presente nelle manifestazioni europee, soprattutto in Europa League.

I precedenti sorridono agli Azzurri

Un precedente confortante per i partenopei risale al match di Europa League tra Midtjylland e Napoli del 22 ottobre 2015 vinta dagli azzurri per 1 – 4. Un altro precedente, che sorride ai partenopei, stavolta riguarda l’allenatore Rudi Garcia: il tecnico francese incrociò la direzione di Serdar Gözübüyük in un match valido per i sedicesimi di Europa League, il 15 febbraio 2018, in cui si impose proprio sul prossimo avversario degli azzurri, con un netto 3 – 0 a favore del suo Marsiglia.

La media, riportata dal portale WorldReferee.com, della sua direzione si differenzia nettamente tra il campionato olandese e le manifestazioni internazionali. In Eredivise raggiunge picchi di 8 cartellini gialli e due rigori in una singola partita, mentre in campo Uefa ha la media di 2 cartellini a gara: la partita che rappresenta una vera e propria eccezione è il match tra Friburgo e Juventus, in cui furono estratti 4 cartellini gialli, un rosso e decretato un penalty.