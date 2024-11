Buongiorno: “Ci ha fatto male la loro capacità di smarcarsi, sfortunati sul palo di McTominay”

Il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Atalanta. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, hanno giocatori che possono competere ad alti livelli, ci sono gli avversari. Ovviamente visto che abbiamo perso 3-0, potevamo far meglio la fase difensiva. La capacità di smarcarsi senza palla ci ha messo in difficoltà, siamo stati anche sfortunati pensando al palo di McTominay. Ci siamo detti che non dovevamo illuderci come non dobbiamo demoralizzarci ora, la strada è lunga, dobbiamo continuare nella nostra strada. Ho visto una squadra unita, poi ci sono gli episodi: il palo di Scott, il fallo da cui nasce il terzo gol. Gli errori ci possono stare, sapevamo i movimenti di De Ketelaere e Lookman, il loro smarcamento ti mette in difficoltà e ti porta ad essere aggressivi. Ci sono cose da migliorare, dobbiamo solo pensare a lavorare tanto. Dobbiamo arrivare affamati e umili a Milano per vincere la partita, dobbiamo avere la consapevolezza di poter giocare la partita. Ci sono gli avversari che ci studiano, difendono, cerchiamo di preparare la partita, attaccare al meglio. Alcune volte le giocate ti escono bene, altre volte meno. Non siamo riusciti a fare l’ultimo passaggio che ci avrebbe messo davanti alla porta, ci sta commettere errori, dobbiamo continuare a lavorare e migliorare. Penso tanto, rifletto tanto, non guardo indietro quando faccio delle scelte, preferisco guardare avanti, pensare al presente”