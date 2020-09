Cagliari, il pres.Giulini: ”Nandez? Rimande da noi. Nainggolan non ritornerà”

Nainggolan rimane all’Inter, niente Cagliari per il belga. Fumata nera nell’incontro tra il presidente Giulini e i dirigenti nerazzurri finito poco fa: “L’incontro per Nainggolan non è andato bene, rimane a Milano – ha detto il presidente del Caglari a Sky Sport – È impossibile riportarlo al Cagliari, lo vogliono tenere”.

Rimane viva invece la trattativa con la Roma per Fazio: “Stiamo discutendo coni giallorossi, valutiamo nei prossimi gironi se è un’operazione che riusciamo affare. Zaza? Non prenderemo un altro attaccante: abbiamo Pavoletti e Simeone. Nandez la chiave per Ounas? No, Nandez rimane da noi, non lo abbiamo mai proposto a nessuno”, ha concluso.