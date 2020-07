Calcio e Finanza – ADL prepara il piano per i diritti tv: Tim potrebbe creare un canale tematico sulla Serie A

Un focus interessante, quello proposto da Calcio&Finanza, che parla dei diritti della Serie A per il prossimo triennio. Durante l’incontro che si terrà lunedì, le società della massima serie analizzeranno la strategia messa in piedi da Aurelio De Laurentiis per quanto riguarda i diritti TV.

SPONSOR – L’idea del patron azzurro, come evidenzia il giornale, in accordo con Carlo Nardiello, chief strategy di Tim, e Luigi De Siervo, AD della Lega Serie A, sarebbe quello di rendere il main sponsor il distributore nonché l’ideatore di un canale dedicato alla massima serie italiana. Un piano che presenta qualche difficoltà, in quanto l’azienda ha già rilasciato un comunicato dove smentisce la volontà di creare una nuova media company per fronteggiare Sky e DAZN.