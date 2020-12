Calcio giovanile, il piano per far ripartire il movimento nazionale a Marzo 2021

Tra i principali paesi europei l’Italia è l’unica ad aver bloccato il calcio giovanile professionistico. La Primavera ricomincerà a solcare i campi da gioco a gennaio. La Primavera 1 tornerà il 10, mentre la Primavera 2 il 16 gennaio. La Lega B ha inoltre ufficializzato alcune modifiche: i playoff partiranno infatti dalle semifinali e si disputeranno gare uniche ad eliminazione diretta.

Se i campionati Primavera sono vicini alla ripartenza, diverso è il discorso per le categorie inferiori. I ragazzi, costretti per tempo a limitare gli allenamenti, seguiranno un programma di rientro molto lento. Il 15 gennaio dovrebbero iniziare gli allenamenti collettivi, come preparazione atletica fino al 1 febbraio. A febbraio, poi, dovrebbero disputarsi amichevoli interregionali, monitorando la propagazione del Covid. Il tutto per puntare a Marzo 2021, in cui si vorrà far ripartire i campionati nazionali giovanili sospesi, dall’U-18 all’U-15. Lo riporta Serieanews.com.