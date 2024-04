Calzona a DAZN: “Il problema è la fase difensiva dove siamo molto fragili”

Francesco Calzona, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo il pari contro il Frosinone: “Più avanti andiamo e se non vinciamo le possibilità di Champions si assottigliano. Mi spiace tantissimo non aver potuto vincere davanti ai tifosi che hanno riempito lo stadio. E’ un peccato. Quando siamo in possesso riusciamo a essere pericolosi, ma il problema è la fase difensiva dove siamo molto fragili e facciamo fatica a ricomporci. Non è colpa dei difensori, facciamo male filtro in mezzo nonostante tatticamente ci mettiamo a 5 in fase di non possesso. Mi fa arrabbiare che non riusciamo a recepire i pericoli quando siamo senza palla. Sono due settimane che lavoriamo su questo aspetto, ma evidentemente non basta perché non abbiamo la percezione del pericolo. Sapevamo che il Frosinone è una squadra che crea tantissimo e segna molto. Speravo di sbloccare la partita nei primi minuti e poi gestire, ho detto ai ragazzi, dopo il primo tempo, che continuando così non avremo vinto la partita, ma non è bastato. Non so cosa manca, in queste settimane di lavoro abbiamo fatto tantissimo per limare i dettagli, avevamo bisogno di solidità e questa settimana ero molto felice del lavoro fatto in allenamento, eppure oggi, in un match dove c’era anche molto caldo e di fronte avevamo una squadra molto giovane, non abbiamo gestito bene. Con ADL parlo spesso, abbiamo un ottimo rapporto, quando viene è molto discreto e parla alla squadra dicendo cose giuste. Il problema siamo noi, dobbiamo fare di più. Il mio futuro? Ho un contratto con la Federazione slovacca e un accordo con il Napoli per questi mesi. Questa è casa mia, sono alla quinta stagione in azzurro e non penso ad altro. E’ giusto che la società faccia le sue valutazioni perché parliamo di una società importante, non ho problemi particolari”.