Calzona a Mediaset: “Sono soddisfatto, i ragazzi mi hanno dato un bel segnale”

Francesco Calzona, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset Infinity dopo il pareggio, in Champions League, contro il Barcellona. Ecco quanto evidenziato da “Napoli Magazine”: “E’ un pareggio che mi soddisfa. Nella prima mezz’ora abbiamo sofferto tanto, poi siamo migliorati e nel secondo tempo abbiamo ritrovato un minimo di compattezza pareggiando anche la partita e facendo bene. Sotto l’aspetto della reazione dei ragazzi sono molto contento. Voglio vedere spirito dai miei ragazzi, devono lottare fino all’ultimo secondo per vincere la gara e il merito è anche di chi è subentrato. E’ importante avere giocatori in panchina che possono dare una mano a gara in corso. Cosa c’è da migliorare? Tantissimo, in due giorni porti poche cose, però i ragazzi mi hanno dato un segnale importante e sono soddisfatto. Ho un parco attaccanti di grandissima qualità, il problema è che facciamo poco movimento negli ultimi 30 metri e dobbiamo migliorare su questo aspetto. In attacco devono aiutarci anche i centrocampisti e i vari inserimenti, dobbiamo risolvere questo problema. La gara di ritorno è tra tre settimane? Chiaramente, il Napoli deve andare a cercare la qualificazione a Barcellona, abbiamo i nostri problemi, dobbiamo migliorare, ma sappiamo di dover andare in Spagna per giocarci la qualificazione. Il presidente? L’ho visto di sfuggita dopo la partita”.