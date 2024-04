Calzona a Sky: “Abbiamo avuto una gestione sbagliatissima, la squadra non ha la sensazione del pericolo”

Nel post partita di Napoli-Frosinone Francesco Calzona ha parlato così ai microfoni di Sky Sport:

“Abbiamo avuto una gestione sbagliatissima, fin da quando eravamo in vantaggio dove dicevo di giocare la palla. Con questo caldo andava gestita così perché poi a livello offensivo qualcosa si otteneva. A fine primo tempo ho detto che così non vincevamo la partita e così è stato. Purtroppo non abbiamo la sensazione del pericolo e questo non va bene. I 40 gol subiti? Ti confermo quello che ho detto nelle settimane passate, se non pensiamo in negativo in fase di non possesso dopo la difesa va in sofferenza, abbiamo lasciato giocare il Frosinone che fa un bel calcio e bisogna assolutamente fare di più in fase di non possesso”.

Poi ha proseguito: “Sicuramente il problema c’è, sono dispiaciuto per i singoli, una squadra di questo livello non può fare. Abbiamo lavorato male tutta la partita, per tutta la sfida si aveva la sensazione che fosse viva e per questo non mi do pace. Le partite bisogna vincerle anche 1 a 0, ma la sensazione che eravamo solidi non ce l’ho avuta”. E infine: “Cosa è successo a questo Napoli? Li avevo avvertiti che era una gara particolare, noi non siamo giovanissimi e il Frosinone sono invece molto giovani. Siamo passati in vantaggio, poi l’azione del rigore è qualcosa che non deve succedere, mi fa arrabbiare che non pensiamo in negativo”.