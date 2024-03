Calzona a Sky: “Non siamo ancora in grado di cambiare modulo, persi troppi palloni”

Francesco Calzona, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la sconfitta in Champions contro il Barcellona: “Abbiamo concesso troppo al Barcellona, per demerito nostro, abbiamo perso troppi palloni, siamo stati male in campo, siamo stati larghi, con queste squadre non te lo puoi permettere. E’ stata una partita a fase alterne, c’i sono stati momenti n cui abbiamo anche fatto benino e rischiato il pareggio, poi in altri non abbiamo fatto bene, se perdi partite così qualcosa non ha funzionato, quello che mi dispiace è che eravamo preparati ad un avversario difficile, sapevamo di non dover concedere più di tanto e invece l’abbiamo concesso, sbagliando tanti passaggi facili. Rigore non concesso? Mi sembrava rigore netto, non capisco perchè a questi livelli il Var non si prenda il tempo sufficiente per prendere una decisione, velocemente hanno deciso che non c’era niente e mi dispiace perchè poteva cambiare le sorti della partita. Di solito quando hai la palla, parlo di fase difensiva preventiva che oggi non abbiamo fatto perchè eravamo sparsi per il campo ed è una cosa che non mi piace, ogni volta che perdevamo palla partivano a campo aperto e su questo dobbiamo lavorare tanto, è una cosa da mettere a posto nel minor tempo possibile. Quando Lobotka esce in rpessioen dobbiamo tenere le mezzali in copertura, con le mezzali altissime è un movimento sbagliato, è un probema di questo genere, quando il play va in pressione le mezzali sono sopra la palla e non va bene. Non rischiamo il passaggio, cerchiamo il passaggio molto più sicuro, anche oggi in riusnione tecnica ho spinto sul fatto di rischiare la palla, è un aspetto che va migliorato, ci stiamo lavorando in allenamento, lo fanno troppo poco, dovremmo rischiare di più il passaggio. Le volte che Osimhen è andato in fuorigioco spesso non è stata colpa sua. Abbiamo il campionato, ci sono tante partite, dobbiamo cullare questo sogno di riagganciare le squadre che abbiamo davanti a noi, è difficile, ma la matematica non ci condanna e la dobbiamo fare. Devo cercare di fare bene con questi ragazzi che mi stanno dando tanto e si stanno impegnando, un psassettino avanti lo hanno già fatto”.