Caprile: “Ci rendiamo conto in ogni partita di essere più forti”

L’esterno offensivo Gabriel Strefezza ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Como. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Nel primo tempo abbiamo sofferto un po’ il palleggio, poi siamo venuti fuori. Mi sto godendo le partite, per il futuro si vedrà. Siamo stati bravi a sbloccarla, poi ci siamo un po’ abbassati e loro hanno fatto un grande primo tempo. Il tiro di Strefezza è passato in mezzo alle gambe di Buongiorno, si può sempre far meglio ma non penso d’addossarmi qualche responsabilità. Noi capiamo in ogni partita che siamo più forti, nell’intervallo ci siamo guardati in faccia dicendoci che potevamo vincerla. Dall’Empoli al Napoli è il passaggio più difficile, si subisce poco e il portiere viene chiamato poco in causa. Cerco di aiutare i compagni con la postura, la voce, cerco di dare così il mio contributo. Sono una grande squadra, hanno vinto anche a Bergamo, sono forti e giocano bene”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise