Caprile in conferenza stampa: “Emionato per l’esordio, ma mi dispiacer per Alex”

Elia Caprile, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, dopo il pari con la Juventus: “Emozionato per l’esordio con il Napoli. Mi dispiace per Meret, ma sono contento di quello che ho fatto io e di quello che abbiamo fatto come squadra. Cosa mi ha detto Conte? Non mi ha detto niente. Olivera? Sono stato bravo ad uscire. A parti inverse avremmo protestato anche noi forse. Quello che ho portato in partita è il frutto del lavoro di questi anni. E’ stata una buona partita da parte mia e della squadra. Cambio in difesa? I moduli lasciano il tempo che trovano. Ogni partita è diversa e dobbiamo essere veloci e bravi a mettere in campo quello che ci chiede il mister. Essere allenato da Conte? E’ una bella emozione e fortuna. Il mister è un osso duro e martella sulle cose da fare. Questo mi ha impressionato molto”.