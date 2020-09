Caso Genoa, le ultime di SKY: “11 i giocatori positivi. In mattinata i sintomi”

Arrivano ulteriori novità riguardo la delicata situazione in casa Genoa ed i 14 positivi al Covid-19. Riccardo Re, inviato di Sky Sport a Genova, ha parlato ai microfoni di ‘Calciomercato l’Originale’: “La squadra è partita la domenica mattina, tutto era slittato, il secondo giro di tamponi alle due di notte per avere il responso la mattina. Al rientro a Genova oggi la squadra non si è allenata, in mattinata tutti sono stati sottoposti al tampone, Perin aveva dei sintomi cosi anche alcuni dei tesserati erano leggermente febbricitanti e cosi la scelta di fare tamponi per tutti. Dunque 14 positivi, 11 giocatori e tre membri dello staff. Noi la notizia la sapevamo già da diverse ore, abbiamo aspettato come la società perchè sono stati fatti ulteriori controlli e verifiche, il laboratorio molto serio dove sono stati effettuati i tamponi”.