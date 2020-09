CdM – De Laurentiis ha superato l’influenza, ora è costantemente monitorato

Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione sul momento vissuto attualmente dal Presidente del Napoli De Laurentiis. Il patron azzurro infatti avrebbe per fortuna superato l’influenza dettata dal COVID-19 in un paio di giorni dalla notizia del contagio e starebbe tenendo d’occhio la sensazione di debolezza avvertita in questi giorni, così come qualche dolore articolare avvertito dopo il tampone positivo.

Ovviamente l’imprenditore è monitorato di continuo. Non solo per la sua età ma pure per via di alcuni “precedenti”. Il patron del Napoli, infatti, lo scorso inverno è andato incontro a una fastidiosa polmonite che l’aveva comprensibilmente debilitato. Ieri dunque De Laurentiis non ha potuto viaggiare verso il Tardini di Parma, seguendo la gara su DAZN.