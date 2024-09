CdM – Folorunsho-Napoli, ieri faccia a faccia con Conte: le ultime

Risolto il problema Osimhen in casa Napoli c’è curiosità e l’obiettivo è riportare in gruppo Michael Folorunsho. Il giocatore durante il ritiro sembrava aver rotto con Conte e il Napoli è stato ad un passo dal chiudere la cessione. Alla fine nulla di fatto e il club – dopo avergli rinnovato il contratto a inizio Luglio – è consapevole che non si può disperdere cosi un patrimonio del club, per questo ieri c’è stato un faccia a faccia tra il giocatore e Conte, ora va avanti il percorso per riportarlo direttamente in gruppo.

Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.