CdM – Hermoso in stand-by: avanza l’ipotesi Marin

Il Napoli continua a lavorare per rinforzare la rosa, in vista della prossima stagione. La priorità per Conte è la difesa e gli azzurri proveranno ad acquistare almeno 2 difensori centrali: oltre a Buongiorno, ci sarebbe anche Mario Hermoso, ma il Corriere del Mezzogiorno rivela che sarebbe, al momento, stand by: “La difesa è la priorità del Napoli che valuta se affondare il colpo per Hermoso, considerando l’investimento complessivo tra ingaggio e commissioni agli intermediari. Manna continua ad esplorare il mercato spagnolo, nei pensieri del Napoli per la retroguardia c’è anche Rafa Marin, difensore classe 2002 di proprietà del Real Madrid che nell’ultima stagione ha giocato in prestito all’Alaves”.