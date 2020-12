Una buona notizia per Gennaro Gattuso e per Elseid Hysaj: secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, il terzino albanese è risultato negativo al tampone per il Coronavirus effettuato in Albania. Il terzino era risultato positivo dopo le partite in Nazionale: tornerà oggi in Italia e, se risulterà ancora negativo, sarà a disposizione per il match di Europa League contro l’AZ Alkmaar.