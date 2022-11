Il Corriere del Mezzogiorno ha svelato alcune indiscrezioni sul programma del Napoli per questa sosta per i Mondiali: “Non è ancora ufficiale, dalle indiscrezioni sul programma sembra che il Napoli si ritrovi lunedì 28 novembre a Castel Volturno con la partenza per la Turchia programmata per il 1 dicembre. Ad Antalya i ragazzi di Spalletti dovrebbero restare fino al 12 dicembre disputando tre amichevoli, poi sono in programmazione altre due partite prima del ritorno in campo”.