Il Napoli è al lavoro per provare a non fare partire per le nazionali Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen. I due hanno l’immunità per il Covid visto che già lo hanno avuto, immunità non totale però visto le varianti e gli azzurri vogliono evitare ogni rischio. Visti gli ordini internazionali questo appare, tuttavia, una missione impossibile, i due probabilmente partiranno. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.