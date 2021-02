Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, nella partita contro il Genoa Lorenzo Insigne è apparso un po scuro in volto. Il capitano del Napoli è alla ricerca del goal numero 100 con la maglia azzurra e la sua fortuna si è stampata sul palo contro il Parma. Il quotidiano sottolinea che il giocatore non è in perfette condizioni psico-fisiche, magari anche per colpa di quel goal che stenta ad arrivare.