CdM – Ipotesi playoff e playout ancora sul banco: il Napoli si qualificherebbe con la classifica attuale

Due opzioni da non scartare, qualora il Governo decidesse di chiudere definitivamente il calcio in Italia, almeno fino ad un nuovo ordine. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, l’ipotesi di giocare i playoff e i playout per stabilire la vincente del campionato e le retrocesse non sarebbe così lontana. Questa ipotesi comporterebbe un ritorno in campo per 10 squadra (Juventus, Inter, Lazio, Atalanta, Roma e Napoli per i playoff, Genoa, Lecce, SPAL e Brescia per i playout). Il piano è da consegnare alla UEFA entro e non oltre il 25 maggio prossimo, un piano di ripartenza per il calcio.