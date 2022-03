CdM – Mertens vuole il rinnovo, ma da De Laurentiis nessun segnale

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno l’intenzione di Dries Mertes è quella di rinnovare con il Napoli. D’altro canto però l’attaccante belga si è scontrato sulla ferma volontà del Napoli di non proporre alcun rinnovo. Ci sono diverse variabili da considerare, non ultima la qualificazione in Champions che potrebbe o meno dare al Napoli parecchi introiti economici.

De Laurentiis ha comunque un’opzione per il rinnovo del contratto in mano. Naturalmente, qualora si andasse in trattativa, su di una base molto ridotta rispetto ai 4,5 milioni che oggi percepisce il belga.