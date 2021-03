CdM – Napoli, addio a parametro 0 per Hysaj e Maksimovic: sull’albanese c’è il Psg

Sembra ormai più che certo l’addio a fine stagione di Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic. I due non hanno trovato un accordo per il prolungamento con il club azzurro. Il centrale serbo pare abbia chiesto il raddoppio dell’ingaggio (dagli 1.2 milioni di euro attuali) ma decisamente troppi per il Napoli. Per questo motivo a giungo le due parti si divideranno. Su Hysaj pare sia piombato l’interesse del Psg, ma anche per il serbo non mancano le offerte. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.