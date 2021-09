CdM – Napoli-Benevento, Spalletti si era assunto un impegno e non si è tirato indietro

Spalletti, ii perché di un silenzio che fa rumore, titola il Corriere del Mezzogiorno, che scrive a proposito dell’amichevole Napoli-Benevento persa dagli azzurri: “Mai successo finora che Luciano Spalletti restasse zitto dopo una partita, foss’anche un’amichevole. Fa particolarmente rumore dunque il silenzio di lunedì sera dopo la sonora sconfitta per 5-1 contro il Benevento. Gara che non aveva significato, certo, se non per gli ospiti. Azzardato giocarla in un momento in cui mancano i nazionali, il club è alle prese con infortuni specifici e soprattutto a pochi giorni dalla Juve e con l’incognita della quarantena per la gara contro il Leicester. A Spalletti non è piaciuto nulla, e come dargli torto. Ma si era assunto un impegno e non si è tirato indietro. A costo di stare zitto, dopo”.