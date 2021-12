Se per Koulibaly non ci sono chance è diversa la situazione di Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno entrambi i giocatori si sono fermati in tempo, appena hanno sentito dell’indurimento del muscolo e da loro sono in arrivo possibili buone notizie. Oggi ci sarà il provino decisivo, ma entrambi possono essere a disposizione per il big match con l’Atalanta.