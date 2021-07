CdM – Napoli, è caccia al sostituto di Demme: pronti già due nomi per la mediana

Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, in casa Napoli dopo l’infortunio di Demme si starebbe pensando già a come sostituirlo. Secondo il quotidiano, dopo l’addio di Bakayoko e l’infortunio capitato al tedesco la mediana adesso è ancora più povera, nell’attesa del ritorno di Fabìan Ruiz dalle vacanze che sarà presente nella sfida contro il Bayern. Ecco quindi spuntare le prime opzioni per il centrocampo: Zakaria del Borussia Monchengladbach e Koopmeiners dell’Az sono in cima alla lista dei desideri del club azzurro.