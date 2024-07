CdM – Napoli, ecco i più indiziati ad andare via: le ultime

Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sul mercato del Napoli: “Mentre il Napoli sul campo si prepara sotto il profilo tattico, il direttore sportivo Manna è al lavoro per completare l’organico. La cessione di Ostigard al Rennes per 7 milioni di euro è ai dettagli conclusivi così come il rinnovo di Folorunsho fino al 2029 che dovrebbe essere annunciato a breve. In entrata il reparto sotto osservazione è la mediana, il Napoli va avanti nei contatti per Billy Gilmour, centrocampista nazionale scozzese del Brighton che nella scorsa stagione con De Zerbi in panchina ha totalizzato 41 presenze con 2 assist all’attivo. Il Napoli ha superato il tetto dei 10 milioni di euro, il suo acquisto non escluderebbe Brescianini del Frosinone. Per ragioni di lista potrebbero far spazio al doppio colpo a centrocampo alcuni dei giocatori in bilico: Juan Jesus, Mario Rui, Simeone, Cajuste, che piace alla Fiorentina, e Gaetano”.