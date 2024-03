CdM – Napoli, ecco la condizione degli infortunati: le ultime

Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulle condizioni degli infortunati in casa Napoli: “Osimhen contro la Juventus per la prima volta da quando è rientrato dalla Coppa d’Africa non è stato sostituito, ha bisogno di mettersi a posto riguardo alla condizione fisica e ieri a livello precauzionale si è allenato soltanto in palestra. Rrahmani è in forte dubbio per la partita contro il Torino, è probabile che non verrà rischiato per riportarlo in forma in vista del Barcellona. La linea difensiva potrebbe, quindi, cambiare tanto con Ostigard-Juan Jesus coppia centrale e il rientro di Mario Rui a sinistra. Ngonge ha svolto ieri una parte di lavoro in gruppo, oggi intensificherà gli esercizi con i compagni in un programma graduale per rientrare contro il Torino. Cajuste, anche se solo con il lavoro individuale, ha assaporato nuovamente il campo e punta al recupero per la trasferta di Barcellona”.