CdM – Napoli, ecco perché Ngonge e Spinazzola potrebbero cambiare squadra

Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermato sulle mosse del Napoli per sfoltire e rinforzare la rosa, in particolare a centrocampo: “L’impressione è che il Napoli non si fermerà ad Hasa ma vuole un altro rinforzo di spessore in mezzo al campo. Si continua a lavorare su Fazzini, centrocampista classe 2003 in uscita dall’Empoli, provando a sfruttare le difficoltà della Lazio che deve fare i conti con l’indice di liquidità ma non è escluso che il Napoli possa portare a casa anche un rinforzo più esperto, cedendo Ngonge o Spinazzola per mettere a posto la lista. Tra le opzioni ci sono anche Casadei del Chelsea (che è under) e Payero dell’Udinese”.