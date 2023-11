CdM – Napoli, ecco quando può rientrare Mario Rui

Mario Rui, terzino sinistro del Napoli, ha riportato una lesione di medio grado del muscolo adduttore sinistro. Il club azzurro dovrà farne dunque a meno per circa cinque settimane lasciando la fascia sinistra al solo Olivera. Mario Rui potrebbe rientrare in una delle ultime partite del 2023: Roma-Napoli del 23 dicembre o la sfida contro il Monza che chiuderà l’anno solare al Maradona il 29 dicembre. Un’altra idea per dare un’alternativa all’esterno uruguagio è Natan che in Brasile ha giocato anche da terzino sinistro. Il Napoli ha monitorato anche il mercato degli esterni sinistri svincolati ma non andrà a fondo in quest’ipotesi, attenderà il rientro di Mario Rui. Lo scrive Il Corriere del Mezzogiorno.