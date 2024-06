CdM – Napoli, la cessione di Osimhen non si sblocca: le ultime

Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sul futuro di Victor Osimhen, attaccante del Napoli: “Ancora non si blocca la situazione di Victor Osimhen, per il quale non è ancora arrivata un’offerta ufficiale, anche per la clausola di 120 milioni di euro. Al momento le big d’Europa non si muovono con decisione, offrendo tra l’altro soldi e contropartite tecniche che al momento non hanno soddisfatto il Napoli. Tanti rumors ma poche certezze. Paris Saint Germain, Arsenal e Manchester United restano in attesa. Osimhen sicuramente non fa parte del progetto-Conte per la prossima stagione”.