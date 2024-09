Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, allo stadio Diego Armando Maradona sono previsti più di 46mila spettatori per la gara tra Napoli e Monza, in programma alle ore 20:45 e valida per la sesta giornata di Serie A. Sono ancora disponibili solo i biglietti per gli anelli inferiori di Curve e Distinti e per le tribune Posillipo e Nisida.