CdM – Napoli, nervi tesi tra gli azzurri: Mario Rui allontanato dall’allenamento. Il retroscena

Il pareggio avvenuto contro il Sassuolo a tempo ormai scaduto pare abbia gettato altra benzina su fuoco in casa Napoli. Gattuso ha provato a dare un messaggio chiaro alla squadra, usando anche le maniere forti, pur di raddrizzare questa stagione. Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno a farne le spese è stato Mario Rui, che nell’allenamento di ieri a Castel Volturno è stato allontanato. Il motivo? Il laterale portoghese pare sia sceso in campo durante la partitella a campo ridotto in modo nervoso e poco concentrato, spingendo così il tecnico calabrese a mandarlo via.