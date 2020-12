CdM – Napoli, occhi sul gioiellino Gilmour: si pensa operazione stile Chalobah

Il Napoli guarda in ottica calciomercato e sembra aver puntato gli occhi anche sul giovane talento del Chelsea Billy Gilmour, classe 2001 , che dopo aver esordito ed aver messo in mostra anche ottime prestazione, sembra ai margini della rosa di Lampard. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno racconta proprio l’interesse della società partenopea per il talento di casa Blues: “Si valuta l’idea del prestito come fatto per Chalobah qualche anno fa.

Il Napoli a centrocampo è ben fornito e soprattutto in chiave lista per un’operazione di questo tipo sarebbe necessaria un’operazione in uscita. Lobotka, che sta trovando meno spazio in mediana, potrebbe essere un’idea in tal senso nel caso in cui arrivassero delle offerte congrue”.