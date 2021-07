CdM – Napoli, respinta l’offerta di 40 milioni dal Psg per Koulibaly: le ultime

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sul futuro di Kalidou Koulibaly. Il senegalese è il giocatore più pagato nella rosa del Napoli con un contratto in scadenza nel 2023. Negli anni passati per il giocatore sono arrivate offerte stratosferiche: 104 milioni di euro dal Manchester United e 90 milioni dal City prima di virare su Ruben Dias. Cifre che adesso non toccherà più il club azzurro per una sua cessione, causa la raggiunta della soglia dei suoi 30 anni.

Proprio per questo, secondo il quotidiano, pare che negli ultimi giorni sia arrivata un’offerta da parte del Psg di 40 milioni di euro a cui Leonardo si è sentito solo ricevere un no come risposta. Ecco allora che la squadra di Parigi ha preferito virare su un altro contendente di titolo di miglior difensore al mondo: ovvero Sergio Ramos. Lo spagnolo approderà nella capitale francese a titolo gratuito con un contratto di 12 milioni di euro a stagione.