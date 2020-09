CdM – Napoli su Sokratis, contatti frequenti con Gattuso e ADL: c’è già l’intesa sull’ingaggio, rifiutato il Qatar

“Ci stiamo lavorando su Sokratis”, ha ammesso il presidente De Laurentiis e del difensore greco scrive l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. In particolare si fa riferimento al lavoro di convincimento svolto da Rino Gattuso per portare l’ex centrale del Milan in maglia Napoli.

“Il Napoli vuole prenderlo a parametro zero aspettando che il difensore greco si liberi dall’Arsenal con cui ha il contratto in scadenza a giugno 2021. Negli ultimi giorni ci sono stati frequenti contatti con Gattuso e De Laurentiis, Sokratis ha una proposta molto ricca dal Qatar ma preferisce il Napoli con cui ha già un’intesa di massima per un ingaggio di 2,5 milioni a stagione” scrive il quotidiano.