CdM – Napoli, Youssouf è il nome concreto per la mediana

Si legge sul Corriere del Mezzogiorno: “Ferragosto è andato, il campionato è alle porte e il mercato è entrato nel rush finale, nelle ultime due settimane in cui il Napoli è pronto a rifarsi il volto con la girandola delle entrate e delle uscite. Per il centrocampo la pista più concreta porta a Zaydou Youssouf, centrocampista classe ’99 del Saint Etienne che vanta già 66 presenze in Ligue 1 e due apparizioni anche nella Francia Under 21. Il Napoli l’ha chiesto in prestito con diritto di riscatto, attende la risposta del club francese”.