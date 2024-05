CdM – Panchina Napoli, Conte è ancora in pole: continua la trattativa

Secondo Il Corriere del Mezzogiorno, Antonio Conte, ex allenatore di Inter e Juventus tra le altre, sarebbe in pole position per la panchina del Napoli: “Prima però ci sarà la rifondazione della squadra da portare avanti. Per ora la certezza è Giovanni Manna, il nuovo direttore sportivo che sta avviando la ricostruzione. Un processo che includerà anche l’ingresso di altre figure nella struttura dirigenziale, ma che avrà nel nuovo allenatore un punto di riferimento essenziale. Capitolo allenatore: sono ancora in corso le trattative, in primis per Antonio Conte. È lui la prima scelta per la missione di ricostruire un Napoli fortissimo, la promessa che ha fatto De Laurentiis sull’esempio dell’annuncio di due anni fa: «Faremo di tutto per riportare lo scudetto a Napoli». Gasperini è invece una delle alternative, Pioli la soluzione meno complessa e per Italiano stavolta non ci sarebbe nessun torto da fare alla Fiorentina. Andrà via dalla Viola, che stasera affronterà il Napoli”.