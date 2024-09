CdM – Rinnovo Meret, contatti frequenti tra il Napoli e l’agente

Alex Meret, portiere del Napoli, è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria contro il Cagliari e, stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, sono frequenti i contatti con il suo agente per discutere del rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2025: “Nel 4-0 di Cagliari c’è la mano di Alex Meret, decisivo con tre parate su Piccoli, Luperto e Marin dopo che aveva inciso anche nel successo contro il Parma con l’intervento all’ultimo istante sulla conclusione di Almqvist. Meret ha spazzato via i dubbi che anche quest’estate erano piombati nel ritiro di Castel di Sangro, come un temporale estivo, dopo un errore in amichevole contro il Girona. Conte ha spiegato il suo pensiero dopo il poker inflitto al Cagliari: «Meret ha giocato con la febbre ed è stato determinante. Da lui mi aspetto maggiore leadership ma la sua titolarità non è in discussione. È importante non prendere gol». Meret ha il contratto in scadenza a giugno 2025, sono frequenti i colloqui avviati con il suo entourage per arrivare al rinnovo. Ne ha parlato il direttore sportivo Manna a Sky in occasione della presentazione dei palinsesti di Radio Crc sulla nave Msc World Europa: «Abbiamo la volontà di continuare e lui ha la volontà di continuare con noi. È un portiere importante, mai messo in discussione»”.