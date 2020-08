CdM – Ritiro Castel di Sangro, non ci sarà Gaetano: presenti Tutino, Machach e Ciciretti

Gattuso convocherà per il ritiro tutti gli uomini a sua disposizione, scrive quest’oggi il Corriere del Mezzogiorno sottolineando che sarà un’occasione anche per mettersi in mostro per chi è ai margini del progetto tecnico: “Ounas è una contropartita preziosa sul mercato, potrebbe essere inserita anche nell’affare Boga. Ieri sui social ha manifestato tutto il suo entusiasmo nel rientro a Napoli per aggregarsi al gruppo. Non dovrebbe esserci a Castel di Sangro Gianluca Gaetano, è quasi definito l’accordo per il rinnovo del prestito alla Cremonese, club con cui potrebbe iniziare già lunedì la preparazione. Ci saranno anche Tutino, Machach, Ciciretti, Bifulco e Senese mentre Palmiero e Labriola s’aggregheranno il 30 agosto quando molti Nazionali andranno via per le partite di Nations League”.