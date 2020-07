CdM – Sarebbe un errore rinnovare il contratto a Callejon così come non far andare via Allan

Corriere del Mezzogiorno di oggi parla della situazione di due giocatori azzurri in particolare, ovvero di Callejon e di Allan. Il primo infatti sta continuando bene o male a giocare e rendersi decisivo, il secondo invece si sta accontentando – ove possibile – di pochi scampoli di partita. Ebbene, l’opinione del giornale è che sarebbe un comunque un errore rinnovare il contratto allo spagnolo, che ormai ha dato tutto per la causa e con il Napoli che non può più dipendere dal suo taglio su assist di Insigne.

Altro errore sarebbe quello di non cedere Allan. Il brasiliano dà infatti l’impressione di essere arrivato ormai al capolinea della sua avventura partenopea. A centrocampo di fatto Gattuso gli preferisce almeno altri 4 giocatori e, di conseguenza, il Napoli potrebbe invece capitalizzare sulla cessione del brasiliano per poter rinforzare in altri termini squadra e reparto. Callejon e Allan dunque difficilmente resteranno a Napoli.