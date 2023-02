CdM – Spezia-Napoli, tifosi azzurri presenti nei Distinti: sarà creata una zona cuscinetto

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, allo stadio Alberto Picco di La Spezia saranno create delle zone cuscinetto per separare i tifosi padroni di casa da quelli azzurri, che saranno presenti nei Distinti: “I napoletani non residenti in Campania stanno acquistando i biglietti nel settore Distinti dello stadio Picco di La Spezia. Con ogni probabilità, verranno create delle zone cuscinetto sugli spalti, per evitare che i tifosi delle due tifoserie entrino in contatto, una condotta simile a quella già adottata allo stadio Arechi di Salerno, in occasione di Salernitana-Napoli, e che si ripeterà quasi sicuramente anche contro Sassuolo ed Empoli”.