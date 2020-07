CdS – ADL continua la battaglia sui diritti tv: lunedì incontro con i presidenti di A

Continua la battaglia per cambiare la storia dei diritti tv in Serie A. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha convocato i presidenti della Serie A per un incontro fissato lunedì, a Roma, ad una settimana dal primo incontro. Proprio lunedì scadrà il termine per presentare le offerte vincolanti per diventare partner nella media company che dovrebbe gestire i diritti della A, per il prossimo decennio, da parte dei fondi.