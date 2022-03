Una prima certezza di mercato per il Napoli. Secondo il Corriere dello Sport infatti Anguissa verrà sicuramente riscattato dal Napoli. Da vedere solo la cifra dell’accordo, perché De Laurentiis è convinto di poter strappare un piccolo sconto. Per questo ha dato mandato a Giuntoli di lavorare affinché il Fulham abbassi leggermente le pretese. Non è è comunque in dubbio la ferma volontà del Napoli di confermarlo.