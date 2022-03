L’attaccante del Napoli, Dries Mertens, tornerà titolare nella sfida contro l’Atalanta di domenica 3 aprile complice la squalifica di Victor Osimhen. Come riporta Il Corriere dello Sport, l’attaccante belga ha tanta voglia di tornare al gol per poterlo dedicare a suo figlio Ciro Romeo, nato da pochi giorni, e per provare a convincere la società a rinnovargli il contratto, in scadenza in estate.