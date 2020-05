Cds – Azmoun, il Napoli lo avrebbe comprato a gennaio: ecco perché ADL non l’ha fatto

Il Napoli non dimentica Sardar Azmoun, 25enne dello Zenit San Pietroburgo da tempo nel mirino di Aurelio De Laurentiis. La società lo avrebbe preso a gennaio, ma le caselle degli extracomunitari in squadra erano tutte occupate. Servirà fare qualche cessione per poter provare a portare in azzurro il centravanti. Intanto i passi in avanti sul rinnovo di Mertens potrebbero spingere Milik all’addio e quindi liberare un posto lì davanti.

“E’da gennaio che è spuntato Sardar Azmoun che De Laurentiis avrebbe comprato subito, se non fossero state occupate tutte le caselle per gli extracomunitari: relazioni eccellenti, caratteristiche adatte per entrare nel tridente sia da prima punta che da esterno, una «fame» in area da rigore che ha stupito Giuntoli e l’area scouting – scrive Il Corriere dello Sport – Non se ne è fatto nulla a inizio 2020, può darsi che qualcosa succeda più in là: intanto, la «diplomazia» è al lavoro, perché in vicende del genere c’è sempre tanta gente che si muove, e comunque Azmoun rappresenta un richiamo”.